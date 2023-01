Il leader M5S sull'intervento del presidente ucraino al Festival

“Io sono stato contento quando il presidente della Camera Fico ha invitato il presidente Zelensky a confrontarsi nel Parlamento italiano e poter esprimere le sue ragioni. Io non credo francamente sia così necessario avere il presidente Zelensky in un contesto così leggero come Sanremo“. Giuseppe Conte commenta il previsto intervento del presidente ucraino al Festival Sanremo.

