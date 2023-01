Il candidato alla segreteria del Pd ha visitato gli stabilimenti di Mirafiori

“Il lavoro precario, insieme al tema dei redditi, è il problema principale di questo Paese. C’è quasi un’intera generazione che rischia di non potere farsi una famiglia. Dobbiamo combattere il precariato partendo dal fatto che il lavoro precario deve costare più di quello stabile“. Lo ha affermato Stefano Bonaccini, candidato a segretario del Pd, davanti alla Porta 2 di Mirafiori. “Il governo ha preferito intervenire sulla Flat Tax piuttosto che tagliare il costo del lavoro, è stato coerente. Apprezzo la coerenza ma non apprezzo la misura. Se estendi fino a 85.000 euro lordi i benefici fiscali e dici che la coperta è corta, la coperta la metti su chi sta già al caldo e chi sta al freddo va al gelo. Bisogna intervenire sul costo del lavoro in modo che fare contratto di lavoro stabili sia più conveniente“, ha osservato Bonaccini.

