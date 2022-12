L'aspirante segretario l'ha ufficializzato in una conferenza stampa a Roma: "Lei è da combattimento come me"

La candidatura di Stefano Bonaccini alla segreteria del Pd sarà in “tandem” con la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno. A ufficializzarlo, in una conferenza stampa al teatro Vascello di Roma, è stato lo stesso Bonaccini, che ha dichiarato: “Pina Picierno è una donna da combattimento come lo sono io. Per un tandem in grado di pedalare forte su ogni percorso, anche i più duri. Come tutta la squadra che stiamo definendo insieme”.

“Ringrazio Pina per essere qui con me e per aver accettato di correre al mio fianco in questo congresso. Le ho chiesto di prima di sostenermi e ore di affiancarmi perché la stimo come dirigente politica e per il lavoro che fa a Bruxelles come europarlamentare, anche come vicepresidente del Parlamento europeo”, ha esordito Bonaccini. “Lei lo sa – ha aggiunto – perché ne abbiamo parlato diverse volte in questi giorni: in diversi mi avevano sconsigliato di scegliere in tandem, proprio in questo momento, un o una parlamentare europea. Non perché ci siano dubbi sulla sua totale estraneità ai fatti del Qatargate, che è fuori discussione per tutti; ma perché pare che in questo momento, anche solo evocare la parola ‘Europarlamento’, metterebbe in cattiva luce la politica e quindi la mia stessa candidatura. Al contrario, io credo che la questione vada affrontata di petto: avere qui Pina, per me, significa non solo dire che la dimensione europea è cruciale per il nostro partito. Noi siamo la sinistra riformista e progressista che ha nell’europeismo un suo tratto distintivo, che ci rende diversi e alternativi a questa destra sovranista. Ma significa anche ribadire che la questione morale va affrontata senza infingimenti e senza incertezze”.

