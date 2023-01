La senatrice ed ex sottosegretaria all’Istruzione: "Ci opporremo a questa scuola delle disuguaglianze e di questo Governo"

Differenziare gli stipendi degli insegnanti su base territoriale. E’ la proposta del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, secondo cui i docenti che insegnano al Nord dovrebbero avere uno stipendio più alto, in relazione al costo della vita. Proposta criticata da sindacati e opposizioni. “Per il ministro Valditara gli insegnanti del Sud dovrebbero guadagnare di meno rispetto a quelli del Nord. Una scelta che non ha nulla a che fare con il merito e con la democrazia. Ci opporremo a questa scuola delle disuguaglianze e di questo Governo”, ha detto la senatrice del Movimento 5 Stelle ed ex sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia fuori da Palazzo Madama, a Roma.

