Il presidente Mattarella: "Organo di garanzia per indipendenza magistratura"

Eletto vicepresidente del Csm Fabio Pinelli. La seduta del plenum oggi a palazzo dei Marescialli: la seduta del Csm era presieduta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Desidero ricordare anche qui il ruolo di questo Consiglio, organo di garanzia che la Costituzione colloca a presidio dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura” ha detto Mattarella.

Prima e seconda fumata nera

Fumata nera nella prima chiama del voto per l’elezione del vicepresidente del Csm. Nessuno ha infatti raggiunto la maggioranza assoluta, pari a 17 preferenze. Fabio Pinelli, laico in quota Lega, ha raggiunto 14 voti, 13 preferenze sono andati al laico in quota Pd Roberto Romboli e 5 sono state le schede bianche. Il plenum procederà a una seconda votazione. Anche ha bisogno della maggioranza assoluta.

Mattarella: “Magistratura ha risorse per affrontare difficoltà”

“La magistratura ha nei valori costituzionali, nel suo ambito e nella sua storia, le risorse per affrontare le difficoltà e per assicurare – con autorevolezza e credibilità – il rispetto della legalità indispensabile per la vita e la crescita civile della società”. Lo ha detto Sergio Mattarella nella cerimonia di commiato dei membri del Csm.

