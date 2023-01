Così la capogruppo del Partito Democratico: "Descritti come speculatori"

“Di fronte al primo problema nato da una scelta il Governo ha preferito trovare un capro espiatorio cioè i benzinai descrivendoli come speculatori. Il provvedimento non è stato per tutelare le famiglie ma per intervenire sui benzinai. Quando fai propaganda e ti ritrovi a governare succede questo” così la capogruppo del Partito Democratico al Senato Simona Malpezzi al termine dell’incontro con la ministra Casellati.

