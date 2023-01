La candidata alla Regione del M5S a margine di un evento a Roma

“Quello di oggi è un passaggio necessario perché i mercati sono il primo presidio per cogliere le necessità delle famiglie. Questo mercato che ha 60 anni di vita è fondamentale. Una struttura con operatori che ogni giorno aprono le proprie attività ma che versa in condizioni di fatiscenza. Ci auguriamo che il Comune di Roma riqualifichi in tempi rapidi la struttura. Se sarò presidente darò il massimo del sostegno a questo tipo di iniziative” così la candidata per la presidenza della Regione Lazio Donatella Bianchi con il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine dell’incontro con i cittadini al mercato rionale di San Giovanni di Dio a Roma.

