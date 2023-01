Crosetto ha dichiarato che "è in preparazione e ci sarà" e che sarà condiviso tra "maggioranza e opposizione"

Si parla ancora di invio di armi in Ucraina. “Abbiamo ragionato in questi mesi un sesto decreto che ha l’obiettivo cioè di aiutare gli ucraini a difendersi dagli attacchi missilistici” quindi “il sesto decreto, che è in preparazione e ci sarà, e credo sarà condiviso da quasi tutto il Parlamento, maggioranza e opposizione, sarà un decreto che permette agli Ucraini da difendersi dagli attacchi aerei”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a ‘Che tempo che fa’ su Rai3.

