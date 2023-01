La candidata del centrodestra alle prossime Regionali nel Lazio ha parlato a margine dell'evento al Teatro Brancaccio a Roma

“Noi cerchiamo quanto meno di portare avanti i valori della famiglia, queste piccole accortezze, questi passi danno rigore e natalità alla nostra nazione. Quella natalità che ci vede nel declino più totale. Ci saranno circa 60mila studenti in meno e questo ne vale per quelli che saranno i posti di lavoro per la prossima generazione futura che purtroppo è destinata ad un degrado più totale, ecco perché stiamo cercando di dare più rigore a tutto questo”. Questa la risposta di Marika Rotondi, a margine della presentazione della candidatura alle regionali del Lazio per il centrodestra al Teatro Brancaccio a Roma, sulla gratuità della pillola contraccettiva stabilita dall’attuale giunta regionale.

