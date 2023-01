Le parole del vicepresidente della Camera ed esponente di Fratelli d'Italia

“Non è successo niente, la nostra posizione è sempre la stessa. Nella dinamica parlamentare gli emendamenti presentati sono in attesa di una già preannunciata iniziativa del governo. sulla Bolkestein il governo ha deciso di metterci la faccia e stiamo aspettando di metterci mano in maniera stratutturale. Siamo in attesa che il governo tiri giù le proprie carte”. Così il vicepresidente della Camera ed esponente di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli, a margine della iniziativa elettorale a sostegno del candidato alla Regione Lazio, Francesco Rocca, al teatro Brancaccio di Roma.

