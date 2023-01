Il vicepresidente del Senato: "Necessario bloccare o trasformare radicalmente questa misura"

Il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, torna a parlare delle “case green“ puntando il dito contro il relatore al Parlamento europeo sulla direttiva in question, il verde irlandese Ciaràn Cuffe. “Dopo aver sbeffeggiato il Governo italiano, ammette candidamente quanto Forza Italia sta denunciando da giorni: e cioè che il testo in discussione – comunque sbagliato in linea di principio in quanto obbliga, anziché incentivare, la realizzazione di costosi interventi edilizi – si applicherebbe anche ai nostri antichi e meravigliosi borghi”, dichiara Gasparri.

“Al verde irlandese, insomma, sembra normale imporre cappotti termici e pannelli fotovoltaici (ne parla lui stesso nell’intervista) a milioni di case dall’immenso valore storico, artistico e anche estetico, ma non vincolate dalla legge italiana. Per questo e per molti altri motivi, è necessario bloccare questa direttiva o trasformarla radicalmente. L’Italia tiene al risparmio energetico ma tiene anche alle sue bellezze uniche al mondo e alle tasche dei suoi cittadini”, ha aggiunto ancora il senatore.

