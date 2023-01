Il chiarimento dell'esponente di centrodestra che corre alla presidenza della Regione Lazio

Il candidato del centrodestra alla presidenza della regione Lazio Francesco Rocca commenta l’indagine che ha coinvolto l’Università Cusano di Roma. “C’è un’area di riferimento che ha sostenuto la mia candidatura, Unicusano è una realtà importante, ovviamente non si sospettava nulla, sono garantista e aspettiamo l’esito delle indagini ma direttamente non coinvolge i candidati”. Lo ha chiarito Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, in merito alla vicenda Unicusano che coinvolge il patron Stefano Bandecchi. “Non ho bisogno di chiedere un passo indietro ad Alternativa Popolare perché, Ap non è Stefano Bandecchi. Nasce con Alfano, c’è una gruppo di riferimento e anche se non è un gran partito è un’area moderata di riferimento. Non devo chiedere un passo indietro a nessuno perché Bandecchi non è candidato” ha sottolineato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata