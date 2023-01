Il vicepremier: "Il percorso c'è, no a veti su modello"

All’indomani della riunione a Palazzo Chigi sul cui tavolo sono stati trattati i dossier su riforme, autonomia e presidenzialismo, Matteo Salvini si è detto “molto soddisfatto”. “A me quando si stabiliscono tempi e contenuti piace. Io sono contento, il percorso c’è”, ha detto il vicepremier e segretario della Lega intercettato dai cronisti in Transatlantico alla Camera. Se l’ok arriverà prima delle Regionali? “No, ma non è che facciamo la riforma prima o dopo le Regionali. Prima si fa meglio è, l’obiettivo è vincere le Regionali a prescindere”, risponde.

Ok scelta diretta cittadini, no veti su modello

“Io sono apertissimo ai modelli che coinvolgono i cittadini nella scelta”, ha detto il ministro che sul premierato ha aggiunto: “Non ho veti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata