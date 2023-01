La premier alla camera ardente della diva di Hollywood

La premier Giorgia Meloni è giunta in Campidoglio per rendere omaggio a Gina Lollobrigida alla camera ardente allestita nella sala della Promoteca. “Rappresenta il simbolo di un’eccellenza della cultura italiana ma credo rappresenti anche il simbolo di una grande intraprendenza e capacità soprattutto dell’Italia del Dopoguerra di reinventarsi, di scalare ogni tipo di vetta, di un entusiasmo e una forza d’animo per una donna che veniva da un piccolo comune e si è trovata a essere una delle più grandi dive di Hollywood”, ha detto la premier. Ad accoglierla il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il figlio dell’attrice scomparsa lunedì scorso. “Se noi siamo così amati e ben visti nel mondo lo dobbiamo soprattutto al lavoro che questi ambasciatori hanno fatto”, ha aggiunto.

