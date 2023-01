Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy a margine del tavolo con i sindacati

“Credo che questo tavolo, che sarà un tavolo permanente, accompagnerà un percorso comune di rilancio industriale. Un programma per il rilancio industriale di Taranto. Convergenza importante tra i rappresentanti della Regione Liguria e Puglia e il sindaco di Taranto” così il ministro delle Imprese e del Made in Italy a margine del tavolo con i sindacati degli operai dell’ex Ilva nella sede del ministero. “Ci sarà un percorso parlamentare e siamo disponibili ad ascoltare richieste di miglioramento. Il prossimo tavolo è convocato tra un mese per ascoltare il Parlamento così formeremo l’accordo di programma” ha aggiunto Urso.

