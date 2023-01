Il sindaco di Milano sulle Regionali: "Sta facendo una buona campagna"

Per l’elezione del presidente della Lombardia “la partita la vedo aperta, bisogna lavorarci. In queste ultime settimane darò una mano a Majorino, credo in tre momenti di partecipazione che ho con lui. Credo che stia facendo una buona campagna, c’è molto da contestare su vari fronti su quello che ha fatto la Regione negli ultimi mandati. Mi sembra stra legittima la proposta di Majorino e anche come sta conducendo la campagna”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine della firma del protocollo ‘No women no panel’ con la Rai a Palazzo Marino. “Mi pare importante – ha aggiunto Sala – che i candidati alla segreteria si facciano vedere. La Schlein è già venuta e tornerà, Bonaccini tornerà e probabilmente avremo anche un evento insieme. Spero che anche la De Micheli, che è una che conosce il sistema, e Gianni Cuperlo vengano. Mi interessa che chi sta pensando di guidare il Pd sia parte attiva in queste elezioni che sono di grandissima importanza”.

