Il candidato di centrosinistra alle Regionali sminuisce le polemiche del Carroccio sui voti all'Europarlamento sul tema del velo

“E’ un’idiozia della Lega, non la prendo neanche in considerazione. Abbiamo fatto vari voti in questi anni contro il razzismo, tutto qua”. Così Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra alle Regionali in Lombardia con l’appoggio dei 5 Stelle, risponde alle domande dei giornalisti in merito alla polemica sollevata dalla Lega sui voti all’Europarlamenteo sul tema del velo e sulla situazione in Iran. “Le polemiche della Lega sinceramente… E’ un partito in preda al panico perché sta per essere massacrato anche in Lombardia”, aggiunge Majorino.

