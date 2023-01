All'ordine del giorno le deleghe all'esecutivo di politiche in favore delle persone non autosufficienti come previsto dal Pnrr

Si riunirà domani alle 18.30, secondo quanto si apprende da fonti di Governo, il Consiglio dei ministri. Oggi alle 12 si terrà la riunione del preconsiglio, con all’ordine del giorno i seguenti provvedimenti: ddl recante deleghe al governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, anche in attuazione della missione 5, componente 2, riforma 2, del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in materia di assistenza agli anziani non autosufficienti; dpr recante regolamento di modifica al decreto del presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici; Dpcm concernente regolamento recante modifica del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del ministero delle politiche agricole alimentarie forestali.

Il Consiglio dei ministri, nella riunione che si terrà domani pomeriggio, potrebbe anche occuparsi delle nomine degli alti funzionari pubblici nell’ambito dello spoils system, in particolare quelle del Mef.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata