Dovrebbe riunirsi già domani, alle 14.30, il Parlamento in seduta comune per l’elezione del decimo componente laico del Csm, secondo quanto apprende LaPresse, dopo la fumata nera registrata ieri su Felice Giuffrè, che non ha raggiunto il quorum dei 3/5 dei componenti di Camera e Senato.

C.destra conferma indicazione di voto per Giuffrè

Il centrodestra, secondo quanto apprende LaPresse da fonti di maggioranza, domani confermerà l’indicazione di voto per Felice Giuffrè quale decimo componte laico del Csm. Ieri il candidato proposto da FdI si è fermato a 295 voti e non ha raggiunto il quorum dei 3/5 degli aventi diritto, essendo subentrato a votazione in corso dopo il ritiro della candidatura di Giuseppe Valentino.

