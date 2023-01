A Roma un nuovo giro di incontri tra il ministro per l'Autonomia e la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati

A Roma nuovo giro di incontri tra il ministro per l’Autonomia Roberto Calderoli e la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati per parlare del presidenzialismo. “Iniziamo a chiarirci le idee. Credo che dopo un dialogo con le forze politiche, come sta realizzando la ministra Casellati, una proposta del governo potrebbe essere una ottima idea”, ha detto l’esponente leghista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata