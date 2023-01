Vertice sulle riforme dei capigruppo del Carroccio con i ministri Casellati e Calderoli

Vertice sul presidenzialismo tra i capigruppo leghisti alla Camera e al Senato, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, e i ministri per le Riforme e per gli Affari regionali, rispettivamente Elisabetta Casellati e Roberto Calderoli. È il primo dei dialoghi di Casellati con i partiti, ai quali, come ha anticipato lo stesso Calderoli, potrebbe seguire una proposta di riforma da parte del governo.

La spinta per il presidenzialismo, tuttavia, assicurano dal Carroccio, non metterà in secondo piano la riforma dell’Autonomia differenziata, di cui il ministro Calderoli ha già redatto una bozza. “Abbiamo parlato di presidenzialismo con il ministro Casellati e il ministro Calderoli, abbiamo vagliato i vari modelli esistenti in Europa e nel mondo e abbiamo fatto un ragionamento di massima. Presidenzialismo e autonomia vanno di pari passo perché sono entrambi nel programma di centrodestra ma secondo noi l’autonomia viene prima perché ha un percorso piu semplice. L’autonomia ha tempi più rapidi“, hanno detto i capigruppo. “Sul presidenzialismo stiamo approfondendo quale sia lo strumento migliore e quale si adatta meglio alla nostra Costitizione e alla nostra storia”, hanno aggiunto.

I prossimi incontri di Casellati sul tema del presidenzialismo saranno domani con Noi Moderati e giovedì con Azione-Italia Viva. La settimana prossima, probabilmente lunedì, sarà invece il turno di Pd e Movimento 5 Stelle. Prima del vertice, la ministra ha detto sulla presenza di Calderoli: “È presente perché io l’ho invitato essendo un esperto della materia e parleremo solo del presidenzialismo. Vediamo dove arrivare. Intanto finiamo il giro di ascolto, una volta definito questo faremo una riflessione e poi vi dirò come va il proseguo dei nostri lavori”.

