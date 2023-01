L'evento organizzato per ringraziare i carabinieri

Con un flash mob organizzato a Roma in Piazza San Lorenzo in Lucina di fronte Comando Provinciale dei Carabineri, i parlamentari di Fratelli d’Italia hanno voluto ringraziare l’Arma dopo l’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro. “Lo Stato c’è. Con l’arresto di Matteo Messina Denaro la lotta alla mafia non finisce. Vinciamo, soprattutto, nella determinazione di inseguire e catturare un latitante per trent’anni”, ha dichiarato il capogruppo alla Camera, Tommaso Foti aggiungendo: “Un ringraziamento profondo a questo governo e a tutti coloro i quali si sono impegnati nella ricerca di questo boss, in particolare all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia e magistrati che non hanno mai ceduto di fronte a quella che sembrava una primula rossa”. Durante il presidio è stato srotolato uno striscione con la scritta “grazie” e sventolato bandiere tricolore.

