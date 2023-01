Il leader di Azione a margine della presentazione della candidatura di Alessio D'Amato alla regione Lazio

“La Commissione Vigilanza Rai? Penso sia giusto che vada a noi per una questione di garanzia. Non c’è scritto da nessuna parte che debba andare a noi ma le commissioni di garanzia servono a riequilibrare la maggioranza” così il fondatore di Azione Carlo Calenda a margine della presentazione del candidato alla presidenza della Regione Lazio Alessio D’Amato a Roma. “Detto questo se fosse per me farei una bella fondazione con la Rai dentro, darei il canone a tutti quelli che fanno cultura e la staccherei dalla politica” ha aggiunto l’ex ministro.

