(LaPresse) “Non so come l’abbiano presa Italia Viva e Azione ma è normale che l’opposizione faccia squadra. Sul Copasir o Vigilanza Rai escluderei proprio che vadano a loro. Non sono io che decido ma mi sembra improbabile. Ieri poi non si sono presentati”. Lo ha detto il vice presidente della Camera Sergio Costa uscendo dal Montecitorio.

