Il tweet della presidente del Parlamento Europeo

“Integrità. Indipendenza. Responsabilità. Oggi ho presentato ai capigruppo dell’Eurocamera una prima serie di proposte per riformare, ricostruire la fiducia e riaffermare il Parlamento europeo come istituzione moderna e aperta. Andremo avanti velocemente”. Lo scrive su Twitter la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, dopo lo scandalo Qatargate che ha coinvolto l’Eurocamera nelle scorse settimane.

Integrity. Independence. Accountability.

Today I presented a first set of proposals to reform, re-build trust and re-affirm the European Parliament as a modern and open institution, to @Europarl_EN group leaders.

We will move ahead fast.

— Roberta Metsola (@EP_President) January 12, 2023