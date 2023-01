Le parole del ministro degli Esteri in riferimento ai droni forniti da Teheran a Mosca e usati nella guerra in Ucraina

“Siamo preoccupati per un progressivo allineamento” dell’Iran “con la Russia“. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante l’audizione alle Commissioni riunite Affari Esteri della Camera e Affari Esteri e Difesa del Senato sulla situazione dei diritti umani in Iran e sui disordini avvenuti recentemente in Brasile, facendo riferimento ai droni forniti dall’Iran alla Russia e usati nella guerra in Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata