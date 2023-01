Il decreto, già approvato in Senato, ora è legge

Via libera definitivo da parte dell’aula della Camera al dl Aiuti quater con 164 sì, 127 no, 3 astenuti. Il decreto, già approvato dal Senato e recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, ora è legge.

Protesta in Aula di alcuni deputati di Alleanza Verdi Sinistra. “Le deputate e i deputati di Avs hanno alzato le mani tinte di nero durante le votazioni del Decreto Aiuti IV per protestare contro l’anti-storica e scellerata decisione di tornare alle trivelle. Il nostro gesto in Aula per dire a governo e maggioranza che hanno le mani sporche di carbone e petrolio, le avete nere come il futuro che ci state lasciando” ha detto Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.

