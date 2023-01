Il leader M5s smentisce Giorgia Meloni in un video

Sulle accise “il governo è incoerente e inadeguato”. Così il leader M5s Giuseppe Conte che in un video su Facebook smentisce Giorgia Meloni. La premier, all’indomani dell’approvazione del decreto trasparenza, ha detto di non aver mai dichiarato di voler togliere le accise sul carburante in campagna elettorale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata