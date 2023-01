Prima della direzione dem al Nazareno

“Dividerci sulle regole sarebbe stata una cosa assurda. Siamo molto vicini. Senza stravolgere la nostra natura abbiamo introdotto alcune regole di buonsenso. La partecipazione deve essere soprattutto fisica di popolo. Per persone che hanno oggettive difficolta’, dimostrabili, a votare in presenza c’e’ il voto online”. A dirlo è il sindaco di Firenze Dario Nardella, sostenitore di Stefano Bonaccini al congresso Pd, arrivando al Nazareno per la direzione del partito.

