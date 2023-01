La candidata alla segreteria all'uscita dal Nazareno

(LaPresse) “A quaranta giorni dal voto si decide di cambiare le regole. Questo è un segnale di debolezza e per questo non ho votato in direzione. Secondo me è un atteggiamento poco chiaro e io ho deciso di prendere posizione”. Così Paola De Micheli, candidata alla segreteria Pd e fortemente contraria alle primarie on line, uscendo dal Nazareno dopo la direzione del Partito Democratico

