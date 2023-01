La premier: " Deciso di concentrare risorse su chi ne aveva più bisogno"

Meloni ancora sul caro carburanti e il taglio delle accise. “Il taglio delle accise costa 10 miliardi l’anno. Invece di spalmare 10 miliardi, indifferentemente, abbiamo deciso di concentrare quelle risorse su chi ne aveva più bisogno. Abbiamo fatto una scelta che io rivendico perché la considero di giustizia sociale“. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un video pubblicato sui suoi canali social. “Per prorogare il taglio delle accise sulla benzina – spiega Meloni – noi non avremmo potuto confermare il taglio del costo del lavoro, e aumentarlo come previsto dalla manovra, non avremmo potuto aumentare l’assegno unico, aumentare il fondo sulla sanità di 2 mld di euro, la platea delle famiglie che potevano accedere al sostegno per calmierare le bollette domestiche, non avremmo potuto immaginare una decontribuzione per i neo-assunti, non avremmo potuto istituire il fondo-carrello per aiutare a fare la spesa e mettere risorse sul fondo per il credito di imposta per le pmi”.

