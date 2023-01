La presidente del Consiglio parla del caro carburanti in un video sui social: "Non ho promesso tagli in campagna elettorale, rivendico scelte di giustizia sociale"

Giorgia Meloni sui social per parlare del taglio delle accise e del caro-carburanti: in un video racconta i provvedimenti del governo. “Vorrei dire alcune cose perché il vantaggio di avere un governo che fa solo quello che ritiene giusto è che non ha problemi a spiegare il perché fa le cose ai cittadini”, dice la premier in video.

“Gira un mio video in cui parlavo della necessità di tagliare le accise” dice Meloni, che è stata definita “incoerente” per quelle immagini. “Non è un caso che quel video sia del 2019 e non di questa campagna elettorale. Sono ancora convinta che sarebbe giusto tagliare le accise ma si fanno i conti con la realtà, non sfuggirà che dal 2019 a oggi il mondo è cambiato, stiamo affrontando una situazione emergenziale”, dice Meloni. “Io non ho promesso in questa campagna elettorale che avrei tagliato le accise sulla benzina perché sapevo la realtà che avrei trovato”. Meloni si è detta “fiduciosa” di poterlo fare, ma non oggi.

“Abbiamo scelto di non mettere risorse su un nuovo taglio delle accise per due ragioni banali. La prima: il taglio è una misura che aiuta tutti, indipendentemente dalla condizione economica che hanno. Noi invece che spalmare quei 10 miliardi abbiamo deciso di concentrare quelle risorse su chi aveva più bisogno. Abbiamo fatto una scelta che rivendico perché la considero una scelta di giustizia sociale” ha detto Meloni.

“Il governo non ha aumentato le accise e nemmeno fatto marcia indietro sul provvedimento dello scorso governo”, ha detto. “Abbiamo confermato quella scelta, che era una misura temporanea”, spiega la premier Meloni. Sul prezzo dei carburanti alle stazioni di servizio “ci sono le storture, e su quelle si deve intervenire. È accaduto che vi siano alcuni che, nelle more di una modifica intervenuta da parte del governo, magari un po’ se ne approfittano e lì bisogna intervenire. Voglio dire però che la gran parte dei benzinai si sta comportando in maniera assolutamente onesta e responsabile, è soprattutto a loro tutela che noi dobbiamo lavorare per verificare se invece ci dovesse essere qualcuno che si vuole approfittare di una situazione che è già delicata”.

