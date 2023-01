Su Facebook il capogruppo del M5S alla Camera Francesco Silvestri scrive che "non ci sono più margini"

Si rompe la possibilità di un accordo Pd-M5S per le regionali in Lazio. “Nel Lazio non ci sono più margini per accordi con il Pd“. Cosi’ su Facebook il capogruppo del M5S alla Camera Francesco Silvestri, che aggiunge: “Lo abbiamo detto in modo chiaro e trasparente. Con noi non serviva parlare di poltrone, serviva parlare di programmi, di progetti e dire un chiaro no all’inceneritore. Siamo coerenti con la nostra storia e non possiamo accettare un ambientalismo ad intermittenza in una colazione guidata da chi, come Renzi e Calenda, è già la stampella annunciata di questo governo”.

La votazione per i candidati

“Oggi iniziano le votazioni per i candidati del Movimento 5 Stelle per le elezioni del Lazio e della Lombardia. Faccio un grosso in bocca al lupo a tutti coloro che si stanno impegnando per fare in modo che i temi dell’ambiente, della giustizia sociale e della dignità del lavoro divengano centrali nello sviluppo di queste due importanti Regioni”. Così su Facebook il capogruppo alla Camera del M5S Francesco Silvestri, che aggiunge: “Ora affrontiamo queste nuove sfide con orgoglio e determinazione, convinti che i cittadini premieranno chi ha scelto di non svendere i propri valori”. La consultazione in rete degli iscritti residenti in Lazio e Lombardia per votare le proposte di autocandidatura per la composizione delle liste provinciali di candidati per le elezioni regionali nelle due regioni si svolge oggi dalle ore 10 alle ore 22.

