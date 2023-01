Il vicepresidente di FI: "Abbiamo candidati unitari in tutto il Paese"

(LaPresse) “Noi siamo impegnati a dare un buon governo a questa Regione. Poi vedremo quello che accadrà nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Il candidato unitario del Centrodestra nel Lazio è Francesco Rocca”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando a margine della conferenza stampa di presentazione della candidatura di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio. “Il Centrodestra è una realtà unita, lo abbiamo dimostrato sempre. Abbiamo candidati unitari in tutto il Paese, siamo sempre stati uniti. Che poi si possa pensare, in prospettiva, come ha detto Berlusconi, a una grande forza plurale che assomigli un po’ al Partito Repubblicano americano è un’altra questione”, ha aggiunto Tajani.

