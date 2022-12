Il fondatore di Forza Italia ha inviato un videomessaggio sui social

“Il mio augurio per il prossimo anno è quello di un’Italia protagonista in una Europa che dovrà diventare più forte, con una politica estera e una politica di difesa comune finalmente, sull’esempio degli Stati Uniti. Un’Italia protagonista in un Occidente unito intorno ai nostri valori fondamentali”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un videomessaggio sui social per capodanno, salutando la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

