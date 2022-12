La premier: "Si deve lavorare sulla responsabilizzazione dei cittadini"

Giorgia Meloni torna a parlare dell’emergenza coronavirus dopo il punto fatto nella conferenza stampa di fine anno. “Sul Covid, il modello restrittivo adottato in passato non ha funzionato, come stiamo vedendo anche in Cina“, ha spiegato la premier in un post sul suo canale Telegram.

Lavorare sulla responsabilizzazione dei cittadini

L’inquilina di Palazzo Chigi ha poi spiegato che la sua idea è “che si debba lavorare sulla responsabilizzazione dei cittadini e sulla prevenzione, piuttosto che sulla privazione delle libertà. E intendo continuare così anche in futuro”.

