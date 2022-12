La premier alla conferenza di fine anno rivendica la manovra "politica" e poi annuncia: "Andrò a Kiev"

Circa tre ore di conferenza caratterizzata da 43 domande per fare il punto sul governo, sul lavoro svolto da inizio mandato e su quello ancora da fare. Giorgia Meloni ‘debutta’ da presidente del Consiglio alla conferenza stampa di fine anno organizzata nell’aula dei gruppi della Camera rispondendo a tutto e lasciandosi andare anche a una battuta ironica quando paragona la lunghezza dell’appuntamento alla maratona Telethon. Decisamente seria torna invece quando illustra gli obiettivi che intende centrare ora che ha raggiunto palazzo Chigi.

La manovra ‘politica’ in tempi record

La premier rivendica il via libera alla manovra in tempi record, “un giorno in anticipo rispetto a quanto accaduto negli ultimi due anni”. Assicura che il clima in maggioranza è “assolutamente positivo”, che si fida degli alleati: “Tutti quanti abbiamo un orizzonte temporale di cinque anni”. “Il mio atteggiamento verso questa esperienza di governo non è quello di sopravvivere – sottolinea quindi Meloni -. Io prendo in considerazione l’ipotesi di non essere rieletta tra cinque anni, quello che non prendo in considerazione è l’ipotesi di non fare quello che credo sia giusto fare”. E così tra le priorità inserisce prima la riforma della giustizia, “materia delicata da maneggiare con molta cura” ma a cui serve “un tagliando”. Poi quella fiscale, su cui “intendiamo andare avanti” perché sul taglio del costo del lavoro “si deve fare molto di più”, con l’obiettivo di legislatura di arrivare al taglio di 5 punti, “vedremo se riusciremo a fare qualcosa in più o in meno”.

Il presidenzialismo

E infine il presidenzialismo. “L’obiettivo – annuncia la premier – è riformare le istituzioni in questa legislatura. Ci tengo particolarmente. Vorrei lasciare come eredità di questa esperienza istituzioni più veloci, capaci, attente ai bisogni dei cittadini, più stabili. È un impegno che ho preso con i cittadini e intendo mantenerlo”.

Meloni spiega che sul tema è sempre partita dal semipresidenzialismo alla francese “non perché sia il mio modello preferito ma perché è quello su cui storicamente c’era maggiore convergenza”. “Io vorrei fare una riforma il più possibile condivisa visto che è una materia che riguarda le regole del gioco – confessa -. Il punto è capire la volontà: una Bicamerale è uno strumento utile se è serio, altrimenti è dilatorio. Io questa riforma la voglio fare, sono disposta a parlare di tutto, non ho pregiudizi o preclusioni. Quanto e come si lavorerà dipenderà anche dall’atteggiamento degli altri”. Entro gennaio, rivela, la ministra Casellati parlerà con i partiti dell’opposizione, “poi sulla base di quelle interlocuzioni decideremo come procedere. Non escludo che ci sia una iniziativa del governo, ma non avrei preclusioni a lavorare a livello parlamentare. Ma non sarò così sprovveduta da non capire eventuali atteggiamenti dilatori”.

L’Msi

La premier poi, dopo aver spiegato che parteciperà alle celebrazioni del 25 aprile, torna anche sulle polemiche relative alle celebrazioni per l’anniversario della nascita dell’Msi a cui ha preso parte anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, dicendosi “colpita” dal dibattito che ne è nato perché “il Msi è un partito che ha avuto un ruolo molto importante nella storia di questa nazione, quello di traghettare verso la democrazia milioni di italiani che erano usciti sconfitti dalla guerra”. “Uno può condividere o no, ma è stato un partito della destra democratica, dell’Italia democratica e repubblicana – ricorda Meloni -. Non capisco perché qualcosa di assolutamente presentabile 20-30-40-50 anni fa, quando partecipava alle elezioni dei presidenti della Repubblica, debba essere impresentabile oggi. Non mi torna il gioco all’eterno rilancio, per cui si deve sempre cancellare di più. Il Msi ad esempio è sempre stato chiarissimo sul tema della lotta all’antisemitismo, ha fatto il suo percorso. Oggi alcuni esponenti del governo, delle massime cariche dello Stato, vengono da quell’esperienza. Ci sono arrivati con un voto democratico. Vuol dire che la maggioranza degli italiani non considerava quella storia impresentabile, e penso che anche questo si debba rispettare”.

Il rapporto con Draghi

Nel corso della conferenza c’è spazio anche per il rapporto con il suo predecessore, Mario Draghi. “Sento il peso del paragone, e mi fa piacere – ammette Meloni -. Misurarmi con persone capaci e autorevoli è stata la sfida di tutta la mia vita. A me non è mai piaciuto vincere facile. Mi rendo conto dell’eredità e anche dei paragoni che si possono fare, lo trovo affascinante. Deve spingere me e tutto il governo a fare bene, non dico meglio, non lo direi mai”.

Gli obiettivi del Pnrr

E poi, parlando di tutti i 55 obiettivi del Pnrr raggiunti per il 2022, rivendica che la “staffetta” a Chigi ha funzionato. Certo, “ora arriva la parte difficile del Piano perché il grosso fatto finora era programmazione e riforme, la parte su carta, mentre adesso c’è la parte complessa in cui questi obiettivi devono diventare cantieri”. Insomma, da gennaio comincerà un’altra partita da giocare anche con le interlocuzioni con Bruxelles. A febbraio invece, con le elezioni regionali in Lazio e Lombardia, Meloni riconosce che arriverà il primo test per l’esecutivo: “Sono regioni importanti e do per scontato che il governo nazionale dovrà fare i conti da quello che emergerà. La politica funziona così, bisogna guardare sempre con attenzione a quello che dicono i cittadini”.

