La premier: "Non ci sono grandi segnali da Russia. Sarò a Kiev entro febbraio"

“L’Italia è pronta a farsi garante di un eventuale accordo di pace, e penso di recarmi a Kiev prima della fine di febbraio, prima cioè dell’anniversario dell’invasione del 24 febbraio”. Così la premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa di fine anno alla Camera. Riguardo a una possibile conferenza internazionale di pace, Meloni ha quindi detto di essere “ovviamente favorevole a tutto quello che possiamo fare per favorire la pace. Bisogna sapere però che il tema della pace non si ottiene solo rivendicandolo, bisogna lavorarci concretamente e avere segnali dalle parti in campo, e oggi non ci sono grandi segnali in particolare dalla Russia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata