La presidente del Consiglio durante la Conferenza Stampa di fine anno

In corso, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, la conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa parlamentare. “Mi fido dei miei alleati” ha detto la premier rispondendo ai giornalisti, poi ha parlato della manovra: “La manovra è stata politica e scritta in tempi rapidi”.

