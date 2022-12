Il ministro degli Esteri ha convocato l'ambasciatore iraniano alla Farnesin

Antonio Tajani ha incontrato alla Farnesina l’ambasciatore designato dell’Iran in Italia, Mohammad Reza Sabouri. “Ho convocato l’ambasciatore dell’Iran per manifestargli l’indignazione e la preoccupazione dell’Italia per quello che sta accadendo nel Paese”, ha detto il ministro degli Esteri. “Ho chiesto all’ambasciatore iraniano di trasmettere al governo del suo Paese alcune richieste dell’Italia a partire dalla sospensione delle condanne a morte e della repressione violenta delle manifestazioni”.

L’ultima notizia che arriva dall’Iran riguarda la morte di un 17enne, colpito da armi da fuoco durante un inseguimento della polizia.

