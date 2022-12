Il Cavaliere torna a parlare della situazione attuale definendo la Legge di Bilancio "la migliore possibile nelle condizioni date"

Silvio Berlusconi torna a parlare facendo il punto sulla situazione attuale, dalla crisi energetica all’inflazione, parlando anche della Legge di Bilancio che si appresta ad essere discussa al Senato dopo l’approvazione alla Camera. “Considero questa manovra la migliore possibile nelle condizioni date. La gravissima crisi legata ai costi dell’energia e delle materie prime richiedeva una risposta urgente e ci ha costretto a dedicare gran parte delle risorse disponibili per limitare gli effetti dei rincari”, ha dichiarato il leader di Forza Italia in un’intervista a Repubblica. “Questo – ha aggiunto il Cav. – per evitare una nuova fase recessiva, di inflazione e di disoccupazione, alla quale molte famiglie e molte imprese non avrebbero potuto resistere”.

Il leader di Forza Italia rilancia sulle riforme

Berlusconi ha anche rilanciato sulle riforme. “Penso alla riforma della giustizia – ha detto – , sulla quale il ministro Nordio ha dato indicazioni basate su una solida cultura garantista che è anche la nostra. Penso anche alla riforma burocratica, con l’abolizione del regime delle autorizzazioni preventive, per l’edilizia e per l’avvio delle attività di impresa. Una riforma a costo zero che favorirà gli investimenti e quindi la crescita e la creazione di posti di lavoro. Secondo l’Associazione dei costruttori italiani addirittura un milione in un anno”.

