Inter-Como oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Torna in campo oggi 21 aprile l’Inter capolista di Cristian Chivu, che ospita il Como di Fabregas a San Siro nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo lo 0-0 dell’andata, le due squadre si giocano il passaggio del turno in 90 minuti.

Ausilio: “Risultati Inter sono dalla parte di Chivu”

“Sapevamo che bisognava fare un percorso, sapevamo che era giusto dare fiducia a un allenatore giovane ma in cui credevamo tantissimo. Avevamo la fortuna di conoscere molto bene le qualità dell’uomo e le ha dimostrate anche da allenatore. Serviva tempo, ma noi eravamo assolutamente convinti che il percorso sarebbe stato quello giusto e, sembra che sia stato così, i risultati sono dalla parte di Chivu“. Così il ds dell’Inter Piero Ausilio ai microfoni di Sky Sport a margine dell’evento ‘Inside the Sport 2026′ a Firenze. “Abbiamo ancora degli obiettivi da centrare: preferiamo rinviare certi discorsi, soprattutto sul futuro, a un momento un po’ più tranquillo”, ha aggiunto. “Bastoni? Ha un contratto con l’Inter, a oggi non ci sono situazioni tali che facciano pensare a un futuro lontano dall’Inter. Non so cosa dicono in Spagna, ma so che noi siamo contenti di ciò che ci ha dato e sono sicuro che continuerà a dare tanto. Poi, se c’è qualcuno interessato, conosce i numeri di telefono e non deve parlare e basta”, ha detto Ausilio.

Inter-Como: le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito.

Sommer; Akanji, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas.

Inter-Como: orario e dove vederla in tv

Inter-Como, semifinale di ritorno della Coppa Italia, è in programma alle 21 allo stadio di San Siro, a Milano. Il match sarà trasmesso in chiaro su Canale 5, con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin. Inviato: Angiolo Radice. A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Giampaolo Pazzini, Andrea Ranocchia, Christian Panucci, Federica Zille e Graziano Cesari.