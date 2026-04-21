Al Niguarda la nuova Terapia Intensiva Pediatria: stanze singole e attenzione alle famiglie

Una novità d’eccellenza per pazienti dai 28 giorni di vita ai 18 anni. All’Ospedale Niguarda di Milano debutta la nuova Terapia Intensiva Pediatrica (TIP). Una struttura a tema marino con 6 posti letto realizzati con un approccio “family centered”: gli spazi sono stati progettati per favorire un approccio di cura in cui anche i genitori sono protagonisti del percorso assistenziale. La nuova Terapia Intensiva Pediatrica accoglie bambini con bisogni ad elevata complessità, di tipo medico e chirurgico.

Come spiega Alberto Zoli, direttore generale dell’Ospedale Niguarda di Milano, “diamo una risposta ancora più completa ai bisogni di salute della Regione e non solo, diventando tra l’altro il primo Centro Traumi Pediatrico di Milano e il secondo in Lombardia. Questi pazienti sono sempre stati curati al meglio nel nostro Ospedale, grazie alla grande esperienza dei nostri rianimatori e neurorianimatori; ora il percorso dei pazienti pediatrici critici è accolto in uno spazio strutturato con ancora più efficacia e ha uno staff di professionisti dedicato”.

Si completa così l’alta specialità di Niguarda per la gestione dell’emergenza urgenza e dei grandi traumi, divenuta celebre in Italia con la tragedia di Crans-Montana. “Si affianca a un Pronto Soccorso da 105 mila accessi l’anno, ad un Centro Ustioni di riferimento a livello europeo e ad un Trauma Center in grado di dare risposte immediate ad oltre 1.000 traumi maggiori ogni anno. Il Polo dell’Emergenza Urgenza di Niguarda può contare tra le altre cose su un’elisuperficie dedicata e sull’alta specializzazione nell’Ortopedia e Traumatologia, nel Maxillo Facciale, nell’Anestesia e Rianimazione e in Neurorianimazione: componenti strategiche, che non a caso ci hanno identificato come Ospedale Olimpico per la Lombardia nei recenti Giochi invernali di Milano-Cortina 2026”.

Un’equipe esperta

“La gestione della TIP – commenta Anna Camporesi, direttrice della Terapia Intensiva Pediatrica dell’Ospedale Niguarda di Milano – è affidata a un’équipe di anestesisti rianimatori pediatrici e di infermieri pediatrici con esperienza maturata in contesti nazionali e internazionali, supportati stabilmente dalla presenza di un pediatra in reparto. Il suo valore aggiunto è quello di essere inserita in un grande Ospedale, dove l’ampia esperienza nella gestione dei piccoli pazienti permette di trattare qualsiasi patologia grazie al contributo di infermieri pediatrici, chirurghi e cardiochirurghi pediatrici, cardiologi, infettivologi, fisioterapisti, ortopedici, nutrizionisti, neuropsichiatri dell’infanzia, neurorianimatori e molti altri specialisti”.

Spazi singoli e attenzione alle famiglie

La nuova TIP di Niguarda si distingue per una scelta innovativa: la presenza di sole stanze singole. Questo non solo riduce drasticamente il rischio di contagi e infezioni tra pazienti, ma tutela ancora di più la privacy della famiglia, permettendo al genitore di restare accanto al proprio figlio senza limiti di orario, notti comprese.

“Il modello che abbiamo adottato – prosegue Camporesi – mette al centro il nucleo familiare, garantendo spazi dedicati e un supporto che continua anche dopo la fase critica. La cura dei piccoli pazienti infatti non termina con la dimissione, ma continua attraverso un follow-up ambulatoriale polispecialistico pensato per accompagnare i bambini e i ragazzi durante tutto il percorso”. Questa sinergia tra diverse competenze “permette di garantire un percorso di cura completo che prosegue fino a quando il paziente e la sua famiglia possono finalmente tornare a casa”.

Tra pesciolini, coralli e fondali, ciascun letto è immerso in un ambiente allegro e accogliente. A soffitto alcune lampade speciali ricreano il cielo esterno, con tanto di soffici nuvole e la luce calda del sole che segue il ritmo circadiano. “Anche questo è un modo di rendere la permanenza nella Terapia Intensiva sempre più a misura di famiglia e di bambino”, dice la responsabile.