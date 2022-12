Il leader M5S prima del voto a Montecitorio sulla legge di bilancio

“Diremo in Aula questa manovra è assolutamente inadeguata, anzi dannosa perchè aumenta le disaguaglianze e le ingiustizie sociali. Proteste in Aula? Tutte iniziative legittime”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte prima di entrare alla Camera per il voto di fiducia alla manovra.

