Il leader M5s attacca il governo durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia

“Gli applausi vi sono arrivati dai falchi europei dell’austerità che per anni ci hanno costretto a manovre lacrime e sangue. Non dovete dire ‘siamo pronti’, ma ‘siamo proni’: andate in Europa con il cappello in mano senza mai far pesare la voce dell’Italia a Bruxelles. Con quale coraggio ci riempirete le orecchie con slogan sull’interesse nazionale?”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, nella dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal governo sulla manovra, nell’aula di Montecitorio.

