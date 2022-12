La presidente del Consiglio: "Con voi testa alta e passo sicuro"

(LaPresse) “Questo è un momento nel quale normalmente si torna a casa. Voi non tornerete a casa, ma casa vostra non è lontana. Casa vostra vi vede, vi guarda, è fiera dei vostri sacrifici e vuole ringraziare per quei sacrifici. E se è vero che il Natale si passa in famiglia e che la patria è una madre, allora una madre non può mancare in momenti come questi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrando in Iraq i militari del I Reggimento “Tuscania” e XIII Reggimento “Friuli Venezia Giulia” dei Carabinieri. “Noi siamo consapevoli di quello che le nostre forze armate hanno costruito in questo territorio, siamo consapevoli del fatto che il cammino di un’Italia seria, rispettosa e rispettata, credibile e coraggiosa, è stato lastricato dal sacrificio vostro e di tanti prima di voi. E che quindi a voi dobbiamo la nostra testa alta, il nostro passo sicuro”, ha aggiunto Meloni. “E allora non si può non fare questo gesto simbolico di essere qui a dire grazie, a dire che per quanto siate 4mila chilometri lontani da casa, non siete lontani da casa. Casa vostra sa, vede e ringrazia e io credo che fosse mio dovere essere qui oggi come altri ministri stanno facendo con altri rappresentanti delle forze armate che sono lontani da casa in giorni come questi”.

