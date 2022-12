Il vicepremier: "Togliere la patente a vita per chi guida e uccide da ubriaco o drogato"

Matteo Salvini chiede una giustizia “più rapida, più giusta, più severa con i delinquenti”. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha illustrato quali saranno i punti su cui il governo Meloni e il ministro della Giustizia Carlo Nordio intendono muoversi. “Ci saranno nuove norme sull’immigrazione clandestina. Lavoreremo alla revisione del codice della strada per togliere la patente a vita per chi guida e uccide da ubriaco o drogato, questa è la mia idea su cui andrò fino in fondo”, ha detto Salvini in visita all’ospedale ‘Buzzi’ di Milano. “Stiamo approfondendo anche la norma che tanti ciclisti chiedono: mettere nel codice della strada il metro e mezzo di distanza fra l’auto che supera e il ciclista. Poi per chi va in monopattino in città è fondamentale il casco e l’identificazione obbligatoria”, ha concluso il ministro.

