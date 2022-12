La candidata alla segreteria dem a margine di un evento al Nazareno

“Mi distingue dagli altri candidati la concretezza, il modello organizzativo del Partito che non deve rimanere un comitato elettorale, mi distingue una partita sul fronte dello sviluppo economico e della transizione possibile e realistica. Mi distingue una militanza nella buona e cattiva sorte di questa comunità, non a casa ho rilanciato la formulazione del Congresso perchè le persone mi dicono che è urgente. Io spero che gli altri candidati mi rispondano su questo visto che non ho paura io, penso che il bene della comunità sia l’urgenza e la profondità”. Così Paola De Micheli, candidata alla segreteria dem, a margine dell’evento ‘Per una vera costituente’ al Nazareno.

