La deputata pentastellata: "Affidare alle Regioni la formazione è un errore"

“Stiamo assistendo al teatro dell’assurdo con continui rinvii ed errori grossolani. Questa è la manovra dell’austerità che rischia di mandare il Paese in recessione”. Lo ha detto Vittoria Baldino Vicepresidente Vicario del Movimento 5 Stelle che ha continuato: “Si mortifica il lavoro, la sanità e si torna la principio di sfruttamento lavorativo eliminando il concetto di congruità dal reddito di cittadinanza. Togliere risorse alla formazione e scaricarle sulle Regioni è sbagliato proprio perchè le regioni non hanno fatto quello che dovevano in questi anni. Sono fuori strada”.

