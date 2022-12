Il presidente della Regione sulla richiesta del movimento politico fondato da Umberto Bossi di essere riconosciuto come lista autonoma all’interno della coalizione di centrodestra per le elezioni regionali del 2023

“Io ho fatto il mio compito, che era quello di comunicare la loro intenzione, adesso presumo che siano le segreterie” dei partiti “che ne stanno parlando”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dello scambio di auguri natalizi con la stampa a Palazzo Lombardia, rispondendo a una domanda sulla richiesta del Comitato Nord di essere riconosciuto come lista autonoma all’interno della coalizione di centrodestra per le elezioni regionali del 2023.

“Raramente nella storia della Regione si è vista una maggioranza così coesa e unita. Non abbiamo avuto né fibrillazioni né divisioni anche nei momenti di maggiore difficoltà” ha sottolineato Fontana, durante lo scambio di auguri con la stampa a Palazzo Lombardia, l’ultimo della legislatura. “Nei prossimi cinque anni potremo fare un grande lavoro, sono convinto che le prospettive che ci sono, i progetti che abbiamo in mente, le possibilità che si offriranno a questa regione, la faranno diventare ancora più importante”, ha affermato Fontana, che si ricandida per il centrodestra alle regionali del 2023. “Siamo una delle regioni più attrattive in Italia e in Europa, il prossimo passaggio è farla diventare la piu’ attrattiva al mondo”. Riferendosi al periodo più duro della pandemia, il governatore leghista ha poi concluso: “Abbiamo passato dei momenti davvero difficili, ammorbati da certe speculazioni che non hanno fatto bene né all’istituzione né ai cittadini. Nonostante ciò è stato un lavoro emozionante ed esaltante”.

Majorino: “Fontana meraviglioso quando dice no fratture maggioranza”

“Fontana che dice che non ci sono mai state fratture nella sua maggioranza è epocale, meraviglioso, inimmaginabile. Ha solo il vicepresidente della sua giunta, Letizia Moratti, e un bel pezzo di sua maggioranza, che ha costruito una lista di centrodestra alternativa a lui” Così Pierfrancesco Majorino in risposta alle dichiarazioni del Presidente della Regione Attilio Fontana sull’assenza di fratture all’interno della maggioranza.

+Europa orientata a non presentare simbolo

“L’orientamento di +Europa è quello di non essere presente con il proprio simbolo nè a sostegno di Majorino né a sostegno di Moratti”. È quanto riferiscono fonti del partito al termine della riunione della direzione regionale di oggi pomeriggio. Per la decisione definitiva servirà un ulteriore passaggio in Direzione nazionale, che sarà fissata a breve.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata